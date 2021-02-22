В Якутии разработали русско-эвенкийский голосовой переводчик Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии разработали русско-эвенкийский голосовой переводчик. Презентация новинки прошла накануне. Об этом сообщили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Как отметили в ведомстве, приложение-переводчик в App Store и Play Market. Автор изобретения Николай Апросимов, показал, как приложение может переводить речь, шутить и даже транслировать эвенкийские песни. Он отметил, что переводчик работает на основе искусственного интеллекта.

Пока идет работа над ускорением работы приложения и внедрению его в ведущие сервисы «Алиса» и Google-асистпент. В планах усовершенствовать новинку. Речь идет о правильном произношении ударений в словах. Николай Апросимов отметил, что в будущем проект станет переломным моментом моментов в возрождении языков коренных малочисленных народов Севера России.