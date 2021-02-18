Полицейские Красноярского края отбили косулю от стаи собак

Косулю отвезли в лес Фото: МВД

Со странной просьбой к полицейским обратилась жительница поселка Балахта. Она позвонила в дежурную часть и сообщила, что возле её дома собаки напали на неизвестное животное. Сотрудники МВД выехали на место происшествия.

Неизвестное животное оказалось сибирской косулей. Жительница поселка приютила её в бане. Полицейские осмотрели животное и не увидели внешних повреждений. Предположительно, косуля оказалась в поселке случайно. Возможно, она выбилась из сил, когда преодолевала метровые сугробы.

Сотрудники МВД на руках вынесли испуганное животное из бани, и на машине дежурной части отвезли в лес, где и отпустили.

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