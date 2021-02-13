Красноярец в Германии взял «серебро» чемпионата мира по скелетону ФОТО: rusbob.ru

Красноярец в Германии взял «серебро» чемпионата мира по скелетону. Александр Третьяков уступил только хозяину трассы Кристоферу Гротеру. Третье место досталось Александру Гасснеру из Германии. Соревнования прошли в Альтенберге. Об этом сообщили в пресс -службе Крайспорта.

Отметим также, что Третьяков в шестой раз в карьере взошел на пьедестал почета чемпионата мира. По общему количеству медалей в истории состязаний красноярец вышел на третье место, уступая только швейцарцу Грегору Штели и латвийцу Мартинсу Дукурсу.

Отличились и другие представители Красноярского края. Например, дебютант Евгений Рукосуев занял пятое место, а красноярец Никита Трегубов – шестое. В женских заездах красноярская скелетонистка Юлия Канакина оказалась на 13-ом месте.