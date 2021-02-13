В Красноярске задержали подозреваемых в организации игорной деятельности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали подозреваемых в организации игорной деятельности. Среди фигурантов двое мужчин 33 и 40 лет и одна женщина 34 лет. Их подозревают в совершении преступления «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой».

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, задержанные с мая 2020 года по 9 февраля 2021 года из корыстных побуждений и желания заработать денег объединились в организованную группу, организовали проведение азартных игр.

Чтобы реализовать свой умысел фигуранты нашли помещение, установили 39 игровых автоматов, а также завезли мебель и наняли сотрудников, которые выполняли роль операторов игрового оборудования обеспечивали его использование, выдавали денежные выигрыши.

Во время обыска в помещении нашли игровые автоматы, деньги, полученные от преступной деятельности, документы. Фигурантов на время следствия поместили под стражу.