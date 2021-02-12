Пожар произошел 12 февраля на улице Пограничников, 44/3 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 12 февраля 2021 на МЧС получили сигнал о пожаре в здании на Пограничников, 44. Как рассказали очевидцы, перед пожаром прогремел мощный взрыв, от удара в здании вынесло все окна, а позже произошло обрушение крыши.

Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, возгорание началось в котельной, пристроенной к складу ГСМ. Пожару был присвоен второй ранг сложности (из пяти). К моменту прибытия пожарных крыша уже частично была обрушена на площади 200 квадратных метров.

Во время пожара пострадал один человек, у него ожоги рук второй степени. Его госпитализировали.

В 16.35 было локализовано воспламенение на площади 200 квадратов (изначально огонь распространился на 500 квадратных метрах). В 17.05 было ликвидировано открытое горение.

В прокуратуре сообщили, то здание, в котором произошел пожар, принадлежит компании "Новоангарский обогатительный комбинат". Котельная использовалась для нужд предприятия.

Причины пожара на складе горючего в Красноярске предстоит выяснить следственно-оперативной группе. Это будет возможно только после полной ликвидации пожара.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пожар на складе горючего в Красноярске 12 февраля 2021: есть пострадавший

В Красноярске загорелось здание на улице Пограничников, 44. Как сообщают в пресс-службе МЧС, по этому адресу расположен склад ГСМ. Сообщение о пожаре на складе горючего в Красноярске поступило 12 февраля в 15:29 по местному времени. Уже появилась информация об одном пострадавшем. (Подробности)