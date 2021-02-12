Автоинспекторы в Красноярске остановили пьяную автолюбительницу с ребенком в машине ФОТО: ОГИБДД по Красноярскому краю

Автоинспекторы в Красноярске остановили пьяную автолюбительницу с ребенком в машине. Женщина выехала на «встречку», врезалась в автомобиль и даже пыталась скрыться с места ДТП. По предварительной информации, инцидент случился накануне, 11 февраля, на улице Брянской.

- Женщина ехала в машине Nissan, на «встречке» врезалась в автомобиль Honda. Сотрудники ДПС провели освидетельствование автолюбительницы на состояние опьянения, прибор показал - 0,85 мг/л, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Известно также, что стаж вождения женщины менее одного года. Ее дочь находилась в салоне авто, была пристегнута и находилась в детском автокресле. Девочка не пострадала, другим участникам дорожного происшествия медицинская помощь также не потребовалась.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрены санкции в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. За выезд на полосу встречного движения предусмотрено наказание в виде штрафа в пяти тысяч рублей или лишения права управления до полугода.