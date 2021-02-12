Минэкологии Красноярского края потребовал возместить ущерб после аварии на ТЭЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Минэкологии Красноярского края потребовал возместить ущерб после аварии на ТЭЦ. Требования выставили «Норильско-Таймырской энергетической компании». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, речь идет об инциденте, который случился в мае 2020 года в Кайеркане (район Норильска). Тогда при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 НТЭК случилась утечка нефтепродуктов. В результате аварии более 21 тысячи тонн дизельного топлива разлились далеко за пределы промзоны.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия были уничтожены места обитания 42 охотничьих видов птиц, нарушены заливные луга, где гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, уничтожены кладки и гнезда. Ущерб животному миру, нанесенный разливом нефтепродуктов, был колоссальным. Если в компании откажутся добровольно возместить причиненный вред, тогда в минэкологии подадут в суд.