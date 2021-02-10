Население Красноярского края сможет отслеживать результаты мониторинга по выбросам в атмосферу ФОТО: пресс-службе правительства Красноярского края

Население Красноярского края сможет отслеживать результаты мониторинга по выбросам в атмосферу. Это один из этапов модернизации предприятий в регионе. Выполнить эту задачу намерены к 1 июня 2021 года. Ситуацию накануне обсудил губернатор края Александр Усс и представители местных предприятий, работа которых влияет на экологическую обстановку.

- В рамках модернизации, например, на Цементном заводе поставили трубу высотой 130 метров, на которой установлены датчики для экологического мониторинга в онлайн-режиме. Кроме того, предприятия берут на себя обязательства при объявлении режима НМУ сократить объемы производства в эти дни, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что в будущем власти намерены ввести практику «открытых дверей» для всех желающих на крупных предприятиях. Это поможет экологам, ученым и студентам посещать производства, знакомиться с технологиями и оценивать проводимую работу.