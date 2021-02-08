Под Красноярском директор психинтерната пытался подкупить сотрудника ФСБ Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший руководитель Маганского психоневрологического интернета пытался подкупить сотрудника ФСБ. И связана его история напрямую с уголовным делом в отношении бывшего министра социальной политики края Галины Пашиновой. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В 2019 году, когда проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношения экс-министра, обвиняемый предложил сотруднику УФСБ по краю 2 миллиона рублей. Взамен тот должен был отказаться от проверки в его учреждении. Потому и деньги были предложены такие немалые.

Однако при передаче взятки мужчину задержали с поличным. Решением Железнодорожного районного суда он признан виновным в даче взятки. Наказание – штраф в размере 1,9 миллионов рублей в доход государства. И запрет в течение 5 лет права занимать руководящие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком. На имущество осужденного наложен арест.

А уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики края Галины Пашиновой в настоящее время рассматривается в Центральном районном суде Красноярска. Ее обвиняют в том, что вместе с подчиненной покупала на бюджетные деньги дешевые подарки ветеранам взамен качественных, а разницу забирали себе.