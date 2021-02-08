В Хакасии пострадавшей в ДТП женщине-водителю ампутировали ногу. Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии попавшей в ДТП женщине-водителю пришлось ампутировать ногу. Несмотря на усилия врачей, спасти конечность не удалось, в результате 63-летняя женщина осталась инвалидом. Можно ли было этого избежать?

В пресс-службе ГИБДД Хакасии рассказали, что в минувшую субботу 6 февраля пострадавшая ехала на своей «Тойоте Витц» со стороны Абакана в село Ворота (Ширинский район). Не справилась с управлением, автомобиль ушел в неуправляемый занос. Иномарка пробила металлическое ограждение, а водитель получила травмы. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

- На дорогах Хакасии установился снежный накат, что может явиться сопутствующей причиной ДТП. Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не прибегать к опасным маневрам. Снежные отложения на проезжей части коварны своими негативными последствиями, - напоминают госавтоинспекторы.