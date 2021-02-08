В Красноярске начали строить новый интернат для пожилых людей. Фото: пресс-служба краевого правительства

В Красноярске началось строительство нового жилого корпуса дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов «Ботанический». Он рассчитан на 100 мест и обойдется бюджету в 527 миллионов рублей, большая часть из которых – федеральные. Сроки сдачи – 2023 год.

- Объект будет возведен в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. – У нас есть здания, которые были построены еще в 50-х годах прошлого века и, соответственно, не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. Перед нами поставлена задача перевести людей из старых корпусов в новые учреждения. В течение 5 лет мы должны ее выполнить.

По проекту это будет здание в 4 этажа. Просторные комнаты рассчитаны на 1 – 2 жильцов. Предусмотрены зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет массажа, компьютерный класс, читальный зал, различные мастерские, зимний сад, камера хранения личных вещей. И столовая с обеденным залом на 100 мест.

Затем с 2022 по 2025 годы планируется строительство еще двух спальных корпусов в Козульском психоневрологическом интернате. По словам министра соцполитики, тогда проблема с очередями в подобные учреждения перестанет быть актуальной. Сегодня в крае действуют 33 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает почти 6500 человек.