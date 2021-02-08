В Красноярском крае на переезде иномарка попала под поезд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе на железнодорожном переезде возле станции Щетинкино произошла авария с участием иномарки и грузового поезда. В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это случилось сегодня, 8 февраля, в 15:11 по местному времени.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Subaru Legacy решил переехать железнодорожные пути, несмотря на то, что для него горел запрещающий сигнал светофора. Судя по всему, решил, что он успеет миновать рельсы еще до появления поезда. Не вышло.

Машинист применил экстренное торможение. Но расстояние было слишком маленьким, а скорость поезда – большой. Поэтому избежать столкновения не удалось. Иномарку покорежило, водитель чудом остался жив, с травмами его доставили в ближайшую больницу. Что касается локомотивной бригады, никто не пострадал. На движение других поездов ДТП не повлияло.