В Красноярск после отравления 92 человек водопроводной водой завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Отравление водопроводной водой жителей нескольких домов в Студгородке стало, пожалуй, самой обсуждаемой темой минувшей недели. Напомним, 29 января специалисты «КрасКома» проводили ремонтные работы на водозаборе «Гремячий лог» с отключением подачи воды. А когда возобновили, жители улиц 2-й Огородной, Киренского, Дачной и Борисова, стали жаловаться на недомогание. К 4 февраля количество случаев выросло до 92 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Есть предварительные результаты от специалистов «КрасКома» и Роспотребнадзора: лабораторно подтверждено, что в общегородских водопроводных сетях качество воды соответствует гигиеническим нормативам. Следовательно, заражение произошло уже во внутридомовых сетях.

Глава города Сергей Еремин доложил губернатору сегодня, 8 февраля, на заседании президиума правительства края, что предварительной причиной загрязнения стало отсутствие обратных клапанов во внутренней системе пожаротушения дома на улице Киренского, 32. В результате застойная вода из соответствующих резервуаров попала в водопроводную магистраль.