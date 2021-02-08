Красноярцы сообщают, что убранный с дорог снег сваливают в черте города. Фото: ТВК

Снегопад обернулся большой проблемой для города. Вот уже несколько дней уборочная техника пытается справиться с ним. Однако горожане стали замечать, как полные самосвалы выгружаются прямо в черте города, где-нибудь на обочине, на пустыре, чуть поодаль от жилых домов.

Так, грузовики видели на пустыре за улицей Болдинской в Октябрьском районе, рядом с частным сектором. В микрорайоне Солнечном, на улице 60 лет образования СССР, на улице Сергея Лазо. Законно ли это?

«ТВК Красноярск» пояснили в департаменте городского хозяйства, что складирование снега на территории города запрещено правилами благоустройства. Однако из-за большого объема снег разрешили временно оставлять в городской черте. Что такое большой объем: в обычном режиме вывозят с улиц 3 – 4 тысячи кубометров, а тут – за день 12 тысяч кубометров.

То есть дорожники решили бороться со снегом на дороге в два этапа: сначала освободить проезжую часть и временно складировать в сторонке. А потом уже вывезти временные кучи на снегоотвалы. Однако сегодня такая практика закончилась. Поэтому если заметили, как грузовик сваливает снег в черте города, нужно зафиксировать на фото или видео номер грузовика, чтобы нарушителей можно было найти, и ликвидировать незаконную свалку за их счет.