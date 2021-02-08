В Красноярском крае под суд отправили парня без прав, погубившего трех человек в ДТП

В Красноярском крае под суд отправили пьяного бесправника, погубившего трех человек. Фото: МВД

Следователи краевой полиции завершили расследование уголовного дела, связанного с гибелью трех человек в Рыбинском районе. Смертельное ДТП произошло в октябре прошлого года на 19-м километре автодороги Заозерный – Новая Солянка.

Старенький автомобиль ВАЗ, за рулем 18-летний водитель, водительских прав у него нет. К тому же в состоянии алкогольного опьянения. В салоне, кроме него, еще четыре человека. В какой-то момент молодой человек теряет контроль над машиной, ее заносит и в результате ВАЗ врезается в стоящее на обочине дерево.

Удар был такой силы, что три пассажира погибли, одному их них было 18 лет, другому 35, третьему 49. Водителя и четвертого пассажира доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает ИА «Запад24». Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до 15 лет лишения свободы. Отягчающими факторами тут являются состояние алкогольного опьянение и отсутствие водительских прав. Дело уже передано в суд.