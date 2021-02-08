В Ермаковском районе края «черные лесорубы» оставили жителей без электричества

Спиленная сосна повредила линию электропередачи. Фото: Красноярскэнерго

В Ермаковском районе Красноярского края участились случаи отключения электричества из-за «черных лесорубов». Самовольные вырубки неустановленных нарушителей вблизи охранных зон линий электропередачи приводят к повреждениям высоковольтных ЛЭП.

Специалисты производственного отделения «Минусинские электрические сети» филиала компании «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» установили, что в период с 18 по 21 декабря 2020 года произошли два технологических нарушения на воздушных линиях 10-35 кВ. От электроснабжения были отключены несколько сел Ермаковского района – Семениково, Мигна, Вознесенка. Под отключение попали две школы, две котельные и водозабор. Восстановление нормального режима электроснабжения потребовало значительных материальных затрат со стороны энергокомпании.

Одно из последний отключений произошло 1 февраля в селе Ермаковское. Аварийное отключение линии электропередачи 10кВ привело к тому, что было обесточено 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Без электроэнергии остались административные здания, автозаправки, магазины, жилые дома. При осмотре оперативно-восстановительной бригадой Ермаковского РЭС обнаружена огромная спиленная сосна, повисшая на проводах в пролете 40-41 опор. Учитывая сложность работ (извлечение дерева, восстановление поврежденной линии высокого напряжения), электроснабжение потребителей села полностью было восстановлено в течение двух часов.

Отметим, что по данным Россети Сибирь - Красноярскэнерго, только за 2020 год на территории присутствия компании произошло около 30 случаев стороннего воздействия на линии электропередачи. Из-за «черных» лесорубов страдают потребители, а энергетикам ежегодно приходится в экстренном порядке проводить аварийно-восстановительные работы и тратить значительные суммы на ремонт поврежденного оборудования.

КОНКРЕТНО

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.