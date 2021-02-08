В Красноярске откроется круглогодичный бассейн на улице

Открытый бассейн. Фото:admkrsk.ru

В Красноярске в 2022 году появится круглогодичный открытый бассейн. На заседании инвестиционного комитета мэр Сергей Ерёмин и генеральный директор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев подписали соглашение о сотрудничестве по созданию в Кировском районе центра здоровья и отдыха «Красноярские термы».

Согласно проекту, центр здоровья будет состоять из уличного бассейна и двухэтажного здания для разнообразных профилактических банных процедур. Бассейн будет работать круглогодично, в холодное время года вода в нем будет нагреваться.

— Идея создать досуговый центр с открытым круглогодичным бассейном в сибирском городе звучит фантастично, но в нескольких уральских городах такой проект уже успешно реализован. Уверен, что термы придутся по душе горожанам, — сказал Сергей Ерёмин.

Комплекс рассчитан на посетителей всех возрастов, цены будут доступными. Расположить бассейн планируется возле парка «Сибэлектросталь», в окружении большого жилого района. Ориентировочный ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2022 год.