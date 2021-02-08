Глава МВД России поздравил красноярского ветерана со 100-летним юбилеем

Руководитель краевого главка Александр Речицкий вручил юбиляру наградной кортик. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Иван Алексеевич Шпагин отмечает свой 100 летний юбилей. В честь такого события свое поздравление ветерану направил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. По его поручению памятный адрес, наградное оружие – кортик и ценный подарок – юбиляру вручил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Также руководитель краевого главка наградил Ивана Шпагина золотым нагрудным знаком «Почетный работник ГУ МВД России по Красноярскому краю».

Еще одним подарком стал концерт в сквере, под окнами дома юбиляра. Оркестр и вокальная группа Культурного центра краевой полиции исполнили для него песни военных лет.

Иван Шпагин ушел добровольцем на фронт в начале войны, затем до 1956 года служил в группе советских войск в ГДР. А после демобилизации приехал в Красноярск и связал свою жизнь с работой в УВД края. В отставку вышел в 1974 году, но службу свою продолжил – он долгое время руководил работой Совета ветеранов оперативно - поискового управления. В настоящее время он является почетным председателем Совета ветеранов этого подразделения.

За службу Иван Шпагин награжден орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Северного Кавказа», «За победу над Германией», а также ведомственными наградами МВД СССР и МВД России.