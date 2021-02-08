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Сообщения о массовых минированиях школ в Красноярске оказались ложными

Как и было раньше, но проверить нужно было
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сообщения о массовых минированиях школ в Красноярске оказались ложными

Сообщения о массовых минированиях школ в Красноярске оказались ложными

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщения о массовых минированиях школ в Красноярке оказались ложными. И не только в Красноярске: в список попали учебные заведения в Дивногорске, Назарово, Шарыпово, Емельяново и многих других городов и поселков края. Информацию о том, что это фейк, подтвердили в краевом правительстве. И уточнили: сообщения об угрозе терроризма пришли на электронные адреса образовательных заведений. В результате учебный процесс был сорван, школьников отправили по домам под разными предлогами, многие учителя заранее разослали родителям предупреждения об отмене занятий.

Подобное уже случалось не раз. И хоть сегодня, 8 февраля, в это вновь многие не поверили, но регламент есть регламент: идет проверка, подключена полиция, другие силовые ведомства. Обеспечиваются меры по обеспечению безопасности детей. Специалисты будут выяснять, откуда произошла массовая рассылка писем, было ли это хулиганство или же целенаправленная дезорганизация общества.

ЧП