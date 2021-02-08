Сообщения о массовых минированиях школ в Красноярске оказались ложными Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщения о массовых минированиях школ в Красноярке оказались ложными. И не только в Красноярске: в список попали учебные заведения в Дивногорске, Назарово, Шарыпово, Емельяново и многих других городов и поселков края. Информацию о том, что это фейк, подтвердили в краевом правительстве. И уточнили: сообщения об угрозе терроризма пришли на электронные адреса образовательных заведений. В результате учебный процесс был сорван, школьников отправили по домам под разными предлогами, многие учителя заранее разослали родителям предупреждения об отмене занятий.

Подобное уже случалось не раз. И хоть сегодня, 8 февраля, в это вновь многие не поверили, но регламент есть регламент: идет проверка, подключена полиция, другие силовые ведомства. Обеспечиваются меры по обеспечению безопасности детей. Специалисты будут выяснять, откуда произошла массовая рассылка писем, было ли это хулиганство или же целенаправленная дезорганизация общества.