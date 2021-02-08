В Красноярске раздавили 40 ящиков яблок. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

В Красноярске изъялы из оборота запрещенные к ввозу яблоки и уничтожили их. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Всего таких яблок было 40 ящиков – 807,5 килограммов. Их обнаружили на складе одного из предпринимателей во время рейда, который проводили специалисты ведомства вместе с представителями таможни. На упаковке фруктов отсутствовала маркировка, содержащая информацию: кто производитель, в какой стране выросло, кто экспортер.

Документов нет, но проверяющие заметили, что на поддоне есть маркировка: страна происхождения продукции – Польши. А в России по-прежнему действует санкционный указ, подписанный главой государства, запрещающих ввозить сельхозпродукцию из стран Евросоюза.

Таким образом, всю партию польских яблок вывезли на полигон и пустили под бульдозер. А материалы проверки Россельхознадзор направил в Управление ФСБ по краю, там должны принять меры в отношении получателя запрещенного груза.