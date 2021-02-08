Сгоревший в Красноярске склад автозапчастей был застрахован на 404 миллиона рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Стало известно, что сгоревший на улице Калинина склад автозапчастей «Автотрейд» был застрахован. СК «Абсолют Страхование» опубликовала информацию на своем официальном портале: «Полис страхования имущества юридических лиц предусматривал страховую защиту от ущерба, причиненного товарным запасам на складе. Страховая сумма составляет более 404,5 миллионов рублей».

На первый взгляд, цифра большая и наверняка может покрыть если не весь, то большую часть ущерба, причиненного огнем. Однако помимо «Автотрейда» в здании работали и предприниматели, которые снимали площади для частных автомастерских. И были повреждены десятки автомобилей. Что будет с ними, неизвестно. Можно сказать одно: если владельцы застраховали свои автомобили, для них проблем быть не должно.

Напомним, что ЧП произошло 3 февраля, к моменту прибытия пожарных огонь охватывал площадь 800 квадратных метров. А спустя 8 часов, в момент локализации – уже почти 4 тысячи квадратов. Полностью ликвидировать пожар удалось только спустя сутки. Задержаны руководитель склада и его зам по пожарной безопасности.