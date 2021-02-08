Погибших красноярских героев-пожарных похоронят на Алее славы на Бадалыке. Фото: МЧС

Церемония прощания с героями-спасателями, которые погибли 3 февраля при пожаре на складе автозапчастей, состоится завтра в Красноярском городском дворце культуры (проспект Свободный, 48). Время прощания – с 10 до 12 часов. Прийти и проститься, принести цветы и выразить соболезнование родным и близким героев может любой красноярец.

В краевом МЧС просят приехать на церемонию на общественном транспорте, поскольку парковочные места на площади перед ГорДК будет закрыты, а на прилегающей территории могут возникнуть проблемы с парковкой. И необходимо иметь медицинские маски.

Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева похоронят на Аллее славы на Бадалыке. Указом Президента все трое награждены орденами Мужества, посмертно. Напомним, что они составляли звено газодымозащитной службы, которое в числе первых вошло в горящее здание, чтобы найти и вывести оставшегося внутри рабочего. К сожалению, спастись не удалось никому. 22-летний рабочий оказался уроженцем Тувы, его похоронят на родине.

Добавим, что после пожара на складе автозапастей было возбуждено два уголовных дела, задержаны два человека – владелец склада и его помощник по пожарной безопасности.