На Красноярском море спасатели вытащили провалившийся в полынью автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

Команде Дивногорского поисково-спасательного отряда в минувшее воскресенье вновь пришлось выезжать на спасение любителей экстремальных прогулок. Автомобиль УАЗ провалился под лед на Красноярском водохранилище, в заливе «Проходимок». Это в 16 километрах от залива Шумиха. Аварийно-спасательные работы завершились успешно: машину удалось достать из воды на крепкий лед, затем ее отбуксировали на берег. Помощь была оказана одному человеку – водителю.

Это уже не первый подобный случай в новом году. Буквально на минувшей неделе, 1 февраля, в темное время суток в заливе Большое Дербино четверо рыбаков заехали на лед, машина провалилась в наледь. А вызволить ее самостоятельно у них не получилось, вот и вызвали спасателей. На тот раз тоже все закончилось благополучно, но удивляет беспечность людей: каждый год на Красноярском море происходят трагедии, но многих это не останавливает от рисковых затей.