Несет всякий бред: под Красноярском с электрички сняли неадекватного пассажира

Под Красноярском с электрички сняли неадекватного пассажира. Стоп-кадр видео

В Ачинске с электропоезда, который следовал в Боготол, транспортные полицейские сняли молодого человека, который вел себя неадекватно. Он не реагировал на слова, не ориентировался в окружающей обстановке и не контролировал свои действия, чем мог причинить вред себе или другим пассажирам.

В отделении на станции, куда привели 39-летнего жителя Сосновоборска, он разделся, разулся и, оставшись босиком, говорил совершенно бессвязные вещи. Причину установили быстро: в сумке у пассажира нашли почти 10 граммов синтетического наркотика. Видимо, перед тем, как сесть в электропоезд, он также употребил его.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округа, по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, мужчина оштрафован за употребление наркотических средств без назначения врача.