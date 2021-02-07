«Мимо проезжали, до сих пор трясет»: на трассе под Красноярском в жуткой аварии погиб водитель иномарки

Легковой автомобиль врезался в фуру Фото: ЧП-Красноярск

На седьмом километре Глубокого обхода Красноярска (напротив деревни Александрия) 7 февраля после полудня произошла смертельная авария. Фото с места ДТП опубликованы в паблике ЧП-Красноярск.

«Легковушка вылетела на встречку под фуру. Фура после столкновения ушла в кювет. Водитель легкового автомобиля скончался на месте», - сообщают очевидцы.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края, легковой автомобиль «Mitsubishi» двигался со стороны Иркутска. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль «Renault» с полуприцепом, который после столкновения съехал в левый кювет. В легковой машине находился только водитель, он погиб на месте.

Фура съехала в кювет Фото: ЧП-Красноярск

«Зрелище жуть, мы мимо проезжали, до сих пор трясет», - пишут в соцсетях свидетели случившегося.

В настоящее время дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.