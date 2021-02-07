Стрелка с красноярского рынка «Луч» арестовали на два месяца

По ходатайству следователей полиции зачинщика стрельбы арестовали Фото: Мария ЛЕНЦ

Такой самоуверенный и грозный еще совсем недавно ходил он по красноярскому рынку «Луч» с охотничьим ружьем, распугивая покупателей и продавцов. И вот теперь при приближении сотрудников бойцов СОБРа добровольно сложил оружие и сдался. Видео задержания зачинщика стрельбы на красноярском рынке «Луч» показали полицейские.

Стало известно, что 60-летний мужчина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 «хулиганство, совершенное с применением оружия», арестован и пробудет в СИЗО два месяца. Об этом 7 февраля сообщили в краевой полиции.

Напомним, 5 февраля в дежурную часть поступила информация, что в районе улицы Шахтеров произошла стрельба. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

- Полицейскими установлено, что конфликт произошел с использованием охотничьего оружия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Пострадавших нет. Все участники конфликта были по горячим следам задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвадии по Красноярскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

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