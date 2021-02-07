«Карма не ошиблась»: в Красноярске снежная глыба обрушилась с крыши на припаркованный автомобиль

Снег рухнул на машину Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске падение снежной глыбы на автомобиль попало в объектив камер уличного видеонаблюдения. Запись опубликована в паблике ЧП-Красноярск.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, инцидент произошел возле дома №48 на Караульной. Судя по видео, автовладелец достал что-то из багажника и в этот момент с крыши обрушился снег. После этого мужчина попытался счистить снег щеткой, но видно, что на машине остались повреждения.

Один из первых комментариев в соцсетях: «Карма не ошиблась же, и отправила глыбу четко по назначению!». Почему никакого сочувствия? Дело в том, что водитель припарковался почти вплотную к подъезду, тем самым нарушил правила парковки. Сейчас пользователи соцсетей спорят, кто больше виноват в случившемся – управляющая компания, которая вовремя не убрала снег, или же сам владелец авто. Больше критики в адрес коммунальщиков. Хотя многие просто рады, что обошлось без жертв: «Хорошо хоть не на людей!».