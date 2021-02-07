Сотрудники ГИБДД призвали красноярцев активнее пользоваться «Госуслугами»

С помощью «Госуслуг» можно выбрать удобную дату и время Фото: УГИБДД Красноярского края

Госавтоинспекторы напомнили, что зарегистрировать или снять с учета транспорт, получить и поменять водительское удостоверение можно с помощью портала «Госуслуги». При получении услуги по линии ГИБДД в электронном виде оплачивать пошлины можно оплачивать со скидкой процентов.

- Если все условия соблюдены, то заявитель получает скидку, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - С помощью «Госуслуг» можно выбрать удобную дату и время посещения подразделения ГИБДД. Рекомендуем жителям краевого центра использовать Единый портал государственных услуг, тем самым экономить бюджет и не терять времени в очередях.

КОНКРЕТНО

Алгоритм действий:

- подать заявление;

- подождать, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению в «Личном кабинете»;

- перейти к оплате, выбрав безналичный способ.