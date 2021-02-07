Вместо пуховых платков - впитыватель для влаги и шарф: в Красноярском крае директор ДК стала жертвой интернет-мошенников

Остались без денег и без платков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иланском районе 57-летняя женщина написала заявление в полицию после получения посылки. Об этом сообщили в краевой полиции.

Потерпевшая рассказала в дежурной части, что работает директором дома культуры. Для творческого коллектива ей нужно было приобрести пуховые платки. В интернете она вместе со своей помощницей нашла сайт, на котором предлагалось купить качественные вещи по более выгодной цене. Они оформили заказ. Через некоторое время пришло извещение о том, что долгожданная посылка пришла. После всех формальностей, она решила ее сразу открыть, а там…

- Местная жительница была очень разочарована тем, что заказ не соответствовал ожиданиям – вместо качественных пуховых платков получила впитыватель для влаги и шарф, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, а после добавили: - Призываем жителей края быть бдительными и осторожными! Не доверяйте непроверенным сайтам, даже если предложения кажутся очень заманчивыми и выгодными. Если все же стали жертвой мошенников, то своевременно обратитесь в правоохранительные органы.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье части 2 статьи 159 «Мошенничество». Подозреваемым грозит до 5 лет, но только их еще нужно найти.