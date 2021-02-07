В Красноярске за нарушение «антиковидных мер» с линии были сняты 368 автобусов и троллейбусов

Проверка соблюдения масочного режима Фото: администрация города

В Красноярске специалисты департамента транспорта проводят рейды по соблюдению масочного режима ежедневно. В первую очередь контролеры инспектируют те маршруты, на которые поступает больше всего жалоб в социальных сетях и центральную диспетчерскую службу.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за последнюю неделю поступило несколько обращений на качество соблюдения противоэпидемиологических правил в маршрутах по № 51, 58, и 88. Поэтому последняя проверка прошла именно в этих маршрутах в Советском районе.

- За неправильное использование защитной маски инспекторы выносили предупреждение, за отсутствие – составляли протокол об административном правонарушении на пассажиров, водителей и кондукторов, а автобусы, где были отмечены нарушения, снимали с линии, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Составлено 2 протокола на пассажиров, 1 – на водителя, снято с линии 5 автобусов маршрутов №№ 51, 58, 65 и № 94 за отсутствие масок у пассажиров.

В отношении пассажиров и экипажей составили 65 протоколов Фото: администрация города

Добавим, что с начала пандемии контролеры провели более 1300 рейдов, проверили 3210 единиц транспорта. За невыполнение требований указа губернатора с линии сняли 368 автобусов и троллейбусов до устранения выявленных нарушений. В отношении пассажиров и экипажей составили 65 протоколов за несоблюдение масочного режима.

В мэрии обратились к горожанам: «Общественный транспорт – одна из рисковых зон, где необходим порядок. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Ведь носить маску не сложно, это может спасти вашу жизнь».