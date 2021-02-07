В Красноярске будут перекрывать улицы для уборки снега

Для уборки снега будут перекрывать улицы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске совместно с ГИБДД будут перекрывать некоторые улицы для уборки снега. Такое решение было принято на заседании круглосуточного оперштаба по дорогам, о чем сообщили в пресс-службе администрации города.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это решение связано с тем, что припаркованные автомобили часто мешают уборке дорог. Не все автовладельцы адекватно реагируют на просьбы убрать свои машины. Напомним, 4 февраля двое дворников попросили водителя перепарковаться, а в ответ тот устроил драку и сломал их лопаты. А ведь одним из дворников была женщина. Потерпевшие же написали заявление по этому факту. Полицейские вскоре задержали дебошира, им оказался 32-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «побои».

Чтобы подобные конфликты больше не повторялись, в мэрии решили принять соответствующие меры.

Добавим, что на сегодняшний день треть из 95 основных улиц уже обрели достойный вид. Чтобы остальные магистрали как можно привести в порядок, постоянно наращивается количество техники. За сутки в линию выходит порядка 450 машин (около 200 днем, и 250 - ночью).

Треть городских магистралей привели в достойный вид Фото: администрация города

За пятницу, 5 февраля, на снегоотвалы со всего города было вывезено 12 000 м³ снега. Отметим, что в прошлые годы за сутки вывозилось почти в два раза меньше.