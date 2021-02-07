Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Красноярске будут перекрывать улицы для уборки снега

Такое решение было принято на заседании круглосуточного оперштаба по дорогам
Ольга КОСТИНА
КомментироватьОставить комментарий
Для уборки снега будут перекрывать улицы

Для уборки снега будут перекрывать улицы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске совместно с ГИБДД будут перекрывать некоторые улицы для уборки снега. Такое решение было принято на заседании круглосуточного оперштаба по дорогам, о чем сообщили в пресс-службе администрации города.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это решение связано с тем, что припаркованные автомобили часто мешают уборке дорог. Не все автовладельцы адекватно реагируют на просьбы убрать свои машины. Напомним, 4 февраля двое дворников попросили водителя перепарковаться, а в ответ тот устроил драку и сломал их лопаты. А ведь одним из дворников была женщина. Потерпевшие же написали заявление по этому факту. Полицейские вскоре задержали дебошира, им оказался 32-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «побои».

Чтобы подобные конфликты больше не повторялись, в мэрии решили принять соответствующие меры.

Добавим, что на сегодняшний день треть из 95 основных улиц уже обрели достойный вид. Чтобы остальные магистрали как можно привести в порядок, постоянно наращивается количество техники. За сутки в линию выходит порядка 450 машин (около 200 днем, и 250 - ночью).

Треть городских магистралей привели в достойный вид Фото: администрация города

Треть городских магистралей привели в достойный вид Фото: администрация города

За пятницу, 5 февраля, на снегоотвалы со всего города было вывезено 12 000 м³ снега. Отметим, что в прошлые годы за сутки вывозилось почти в два раза меньше.