ВТБ: в январе красноярцы увеличили свои траты по сравнению с прошлым годом

Жители Красноярского края потратили в январе на розничные товары и услуги 1,7 млрд рублей – на 4% больше по сравнению с январем прошлого года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Больше всего жители региона потратили на электронику и бытовую технику – расходы на эту категорию товаров выросли по сравнению с прошлым годом на 29% и превысили 755 млн рублей.

На втором месте по объему расходов в Красноярском крае – товары для дома. На эти покупки приходится 459 млн рублей, что на треть больше, чем годом ранее.

Наиболее заметно снизился спрос красноярцев на туры и авиаперевозки – на 60% год к году. В ресторанах и кафе жители региона также оставили меньше, чем в прошлом году: снижение выручки заведений общепита по отношению к прошлому январю составило 17% (54,5 млн рублей). Траты на продукты в сравнении с январем 2019 снизились на 5%, до 116 млн рублей.

По большинству категорий ситуация в Красноярском крае совпадает с общероссийской, хотя в целом по стране розничные обороты выросли более значительно: в январе траты россиян на розничные товары и услуги выросли на 23% к прошлому январю и достигли 200 млрд рублей.

«Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.