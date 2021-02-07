Житель Красноярского края обратился к знакомой за помощью и лишился более 150 тысяч рублей

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

43-летняя жительница Кежемского района подозревается в краже денег у своего знакомого. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть местного отделения МВД с заявлением о краже обратился местный житель. Он сообщил, что с его счета было похищено 160 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что к преступлению причастна знакомая потерпевшего, - рассказали в пресс-служдбе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Она знала ПИН-код от кредитной карты и воспользовалась тем, что мужчина попросил ее купить продукты питания.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.