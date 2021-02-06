Работника рудника в Красноярском крае осудили за кражу драгметалла Фото: Мария ЛЕНЦ

Работника рудника в Красноярском крае осудили за кражу драгметалла. Ущерб от действий злоумышленника оценили на сумму более восьми миллионов рублей. По версии следствия, мужчина с 2013 года работал в компании «Васильевский рудник» аппаратчиком обогащения золотосодержащих руд, имел свободный доступ к золотосодержащему материалу.

- Начиная с мая 2020 года, когда он решил уволиться, стал методично похищать драгоценный металл. Во время обыска его машины обнаружили золотые самородки весом 116 граммов и золотой песок весом 1745,7 граммов на общую сумму более восьми миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в совершении кражи, незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. В качестве наказания ему назначили в виде лишения свободы на срок три с половиной года с испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.