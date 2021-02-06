Глава Якутии наградил братьев Наумовых, спасших тонувшего мальчика ФОТО: аккаунт в Instagram Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев наградил братьев Наумовых, спасших два года назад тонувшего мальчика. Героям – Константину и Айастаану, вручили медаль «За проявленное мужество» и нагрудный знак «Горячее сердце». Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Также Айсен Николаев сообщил, что получил информацию о пожаре в четырехквартирном доме в Багатае. Огонь забрал одну жизнь, уничтожил жилье. Люди остались без крыши над головой. Глава республики рассказал, что уже встретился с пострадавшими и заверил, что им обязательно окажут необходимую помощь.

Кроме того, Айсен Николаев сообщил, что в том же поселке Багатай открыли, наконец, медицинский комплекс со стационаром на 30 коек и поликлиникой на 180 посещений в смену. Общая площадь построенного здания три тысячи квадратных метров. Помещения оснастили всем необходимым оборудованием