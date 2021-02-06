Полицейские в Красноярском крае помогли спасти вмерзший в лед автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские в Красноярском крае помогли спасти вмерзший в лед автомобиль. Машина оказалась в большой луже, образовавшейся из-за коммунальной аварии. По предварительной информации, случилось происшествие в Зеленогорске.

В ночь на 6 февраля, инспекторы ППСП в районе Парковой, 28 обнаружили подтопление территории внутри двора. Полицейские сообщили об этом в дежурную часть. Далее информация поступила в единую диспетчерскую службу города. Позже выяснилось, что причиной случившегося стал порыв водопровода.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы во взаимодействии с полицейскими ППСП начали устанавливать владельцев автомобилей, которые в результате подтопления территории находились в воде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В итоге четыре машины выехали самостоятельно, а одну пришлось эвакуировать силами полицейских и спасателей. Она вмерзла в лед.