Увеличение зарплаты муниципальных служащих обсудят власти Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Увеличение зарплаты муниципальных служащих обсудят власти Хакасии. Вопрос озвучили во время заседания ассоциации «Совет муниципальных образований Хакасии». Участие в нем принимали представители правительства республики.

- Эта тема вызывает много споров. Так, заработная плата глав районов сегодня выше уровня оплаты труда республиканских министров, а средняя зарплата муниципальных служащих сопоставима с заработной платой госслужащих республиканских министерств, - отметили в региональном минфине.

Чтобы принять окончательное решение, создали специальную рабочую группу. В нее войдут представители Верховного Совета, правительства и ассоциации муниципальных образований. Специалисты разработают законопроект об оплате труда муниципальных служащих. Возглавила рабочую группу Светлана Могилина, председатель комитета Верховного Совета Хакасии по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку.