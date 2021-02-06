В Красноярске шесть агрессивных собак пожизненно поселили в приюты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске шесть агрессивных собак пожизненно поселили в приюты. Таков итог работы за январь и начало февраля 2021 года. В целом с начала года отловили и стерилизовали 260 собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Ранее с поселенными пожизненно в приюты собаками провели все необходимые процедуры и отпустили их на улицу. Время спустя на них снова поступили жалобы. Тогда собак отловили повторно, их осмотрел ветеринар, а после решено было оставить на пожизненное содержание в приюте.

Горожан призывают не оставаться равнодушными. Если собака с биркой ведет себя неадекватно, обязательно снимите это на видео или сфотографируйте. Пришлите снимки и видеозаписи в МКУ «УДИБ» или администрацию района, например, через социальные сети или по электронной почте. Ваши действия помогут убрать таких собак с улиц и улучшат качество работы ветеринарных служб.