В мэрии Якутска предложили перевести учеников аварийной школой №1 в другое учреждение Фото: Пресс-служба администрации города Якутска

В мэрии Якутска предложили перевести учеников аварийной школой №1 в другое учреждение. Проблему обсудили накануне, 5 февраля, во время выездного совещания с участием родителей, педагогов, руководства города и республиканской прокуратуры. Сейчас детям приходится учиться в аварийном здании. Родители категорически против переезда школы в здание «Ниагары», которое находится в районе автовокзала.

- На сегодняшний день проектно-сметная документация укрепительно-восстановительных работ здания школы получила отрицательное заключение госэкспертизы. Поэтому не рассматривают строительство пристроя, так как это будет неэффективным расходованием бюджетных средств. Однако варианты решения проблемы есть, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Например, город рассматривает возможность выкупа соседнего к школе здания клиники «Метелица». Там смогут организовать учебу младших школьников, а старшеклассников мэрия предлагает разместить в здании «Ниагары». Второй вариант - переезд школы в здание Якутского торгово-экономического колледжа. Выкуп здания обойдется бюджету в 180 миллионов рублей.