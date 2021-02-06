Главгосэкспертиза выдала разрешение на реставрацию дома купца Гадалова в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Главгосэкспертиза выдала разрешение на реставрацию дома купца в Красноярске. Здание в конце XIX века строил купец первой гильдии Иван Герасимович Гадалов для своих магазинов. Проект заказал архитектору Александру Лоссовскому, весной 1881 года работы начались, но вскоре были остановлены - из-за ошибки в расчетах одна из стен дома рухнула.

Потом строительством дома руководил Максимилиан Арнольд. Объект сдали в 1904 году. В1891 году в здание провели электричество, а в 1898 наладили центральное отопление. Реконструкцию дома в 1912 году провеk губернский архитектор Владимир Соколовский.

В разные времена в здании находились Губсовнархоз, Крайком КПСС и другие госорганизации. Сейчас здание принадлежит Красноярскому государственному аграрному университету.

- Торговый дом Гадалова признали объектом культурного наследия регионального значения и памятником гражданской архитектуры последней трети XIX – начала XX веков. На сегодняшний день он нуждается в реставрации. Деньги на работы планируют привлечь из федерального бюджета, - рассказали в Главгосэкспертизе России.