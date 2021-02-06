Аэропорт в Нерюнгри закроют на реконструкцию с 1 июля 2021 года ФОТО: аэропорт «Нерюнгри»

Аэропорт в Нерюнгри закроют на реконструкцию с 1 июля 2021 года. Пока идет процесс согласования графика работ. Вопрос графика проведения реконструкции обсуждают представители Федерального Казенного Предприятия «Аэропорты Севера» и правительства Республики Саха (Якутия).

- Если изменения согласуют, то взлетно-посадочную полосу аэропорта Нерюнгри полностью закроют с 1 июля по 31 октября 2021 года на реконструкцию. В связи с этим авиакомпания «Якутия» временно приостановит продажу авиабилетов на рейсы в (из) Нерюнгри с 1 июля по 31 октября 2021 года, - рассказали в авиакомпании.

Отметим также, что информация о внесении изменений в график реконструкции будет известна примерно в срок до 1 марта 2021 года. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.