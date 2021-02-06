На острове Татышев в Красноярске оборудовали причал Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На острове Татышев в Красноярске оборудовали причал. Благоустройство еще не завершено. Когда установятся теплые температуры, на территории проведут озеленительные работы. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Причал для отдыха на берегу острова оборудовали справа от входа на Вантовый мост, как идти с Татышев- парка. Жители и гости краевой столицы уже сейчас могут прогуляться здесь и даже покормить уток. Угощения для пернатых нужно приносить с собой.

В мэрии напомнили, что благоустройство территории выполнили для самих горожан. Поэтому жителей краевой столицы убедительно просят бережно относиться к тому, что сделано, и уважать чужой труд. Родителей убедительно просят разговаривать со своими детьми, объяснять, почему важно уважать чужой труд.