Во взяточничестве подозревают начальника исправительной колонии в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В получении взятки через посредника подозревают начальника исправительной колонии в Красноярском крае. По предварительной информации, уголовное дело возбуди в отношении 42-летнего начальника ФКУ «Исправительная колония №31» ГУФСИН России по Красноярскому краю.

- По версии следствия, фигурант с августа 2020 года по февраль 2021 года, действуя в корыстных целях, получил от директора одной из организаций 200 тысяч рублей. Посредником выступил осужденный. Деньги подозреваемому передали за непринятие предусмотренных законом мер по взысканию дебиторской задолженности с директора, выступавшего заказчиком по договору, - прокомментировали в СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Разбирательства начались по итогам рассмотрения материалов, представленных отделом собственной безопасности регионального ГУФСИН. Сейчас проводят следственные мероприятия с целью установить обстоятельства произошедшего, собрать доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.