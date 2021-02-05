Жителю Красноярского края, привлекавшему подписчиков нарушениями ПДД, грозит штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю Красноярского края, привлекавшему подписчиков нарушениями ПДД, грозит штраф. Вычислили бедового автолюбителя с помощью его же видеоролика, который он разместил в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Видео обнаружили в сети интернет. На кадрах видно, как молодой человек управляет легковым автомобилем ВАЗ с нарушением ПДД. Автоинспекторы обратили внимание - на машине были установлены ксеноновые лампы, несоответствующие маркировке фар световых приборов данной машины, на лобовое стекло и боковые передние стекла нанесена цветная пленка. Ее светопропускание не соответствовало требованиям безопасности.

Вскоре выяснили личность владельца. Это был 24-летний житель Рыбинского района. На него уже были административные протоколы за отсутствие ОСАГО, тонировку, установку несоответствующих световых приборов, внесение изменений в конструкцию транспортного средства. В качестве наказания ему могут назначить штраф и лишение водительских. Это решит суд.