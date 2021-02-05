В Красноярском крае в «Каратузской РБ» началась вакцинация взрослого населения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в «Каратузской РБ» началась вакцинация взрослого населения от новой коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получили медработники. По предварительным данным, у них не отметили реакции на вводимый в организм препарат. Самочувствие вакцинированных удовлетворительное.

Как сообщили в минздраве Красноярского края, проведении иммунизации от COVID-19 приоритет отдают врачам, учителям и социальным работникам. Также в числе первоочередников люди, проживающие в организациях социального обслуживания, пожилые граждане, лица с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, волонтеры, работники организаций сферы предоставления услуг, военнослужащие, работники организаций транспорта и энергетики.

Вакцинацию проводят по предварительной записи. Записаться можно лично в регистратуре или по телефонам 231-7-58 и 21-8-20. Справки можно получить по телефону краевого минздрава по телефону 222-03-43.