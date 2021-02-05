Соблюдение масочного режима проверили в красноярских пекарнях и кондитерских проверили Фото: Мария ЛЕНЦ

Соблюдение масочного режима проверили в красноярских пекарнях и кондитерских проверили в Железнодорожном районе. Участники рабочей группы проверили в общей сложности 15 мест общепита. Об этом сообщили в пресс- службе администрации Красноярска.

Итоги проверки порадовали инспекторов – во всех организациях соблюдают превентивные меры. А именно, продавцы ходят в масках и перчатках, в помещения проводят дезинфекцию, не забывают про проветривание. Покупателям предлагают обработать руки антисептическими средствами.

Нашли только один недочет - в некоторых магазинах отсутствовали защитные экраны. С собственниками торговых точек провели разъяснительные беседы на эту тему. К слову, проверки в местах общепита проводят не только днем, но и вечером, в часы пик, когда больше покупателей. За неделю в Железнодорожном районе провели 195 предприятий торговли. Замечания выявили в 14 объектах.