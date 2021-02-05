От многодетных семей в Красноярском крае начали принимать заявления на развитие личного подсобного хозяйства Фото: Мария ЛЕНЦ

От многодетных семей в Красноярском крае начали принимать заявления на развитие личного подсобного хозяйства. Сумма материальной помощи до 70 тысяч рублей. Рассчитывать на нее могут семьи с невысоким уровнем дохода, в которых воспитывают пять и более детей.

- Заявления принимают в территориальных отделениях социальной защиты населения края. Помощь оказывают в рамках нацпроекта «Демография», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На помощь многодетным семьям в 2021 году выделили 20 миллионов рублей. Получатели выплат смогут купить домашний скот, кроликов, птицу, пчел, корма, семена и посадочный материал, сельскохозяйственную технику, оборудование и инвентарь.

Отметим также, что за пять лет, в течение которых действует адресная помощь, ею воспользовались почти 900 многодетных семей, некоторые – неоднократно.