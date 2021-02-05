ГИБДД: водителей в Красноярском крае предупреждают о потеплении и просят не рисковать Фото: Мария ЛЕНЦ

В предстоящие выходные в Красноярском крае ожидается потепление. Многие, наверняка, захотят отправиться на отдых за город. В краевой Гоавтоиспекции водителей убедительно просят не рисковать, быть предельно внимательными на дорогах.

Выбирайте безопасную скорость и дистанцию между машина с учетом состояния дорожного полотна. Помните о возможных последствиях нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Выполняйте обгон только в разрешенных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности маневра.

Отметим также, что перепады атмосферного давления могут сказаться и на самочувствии водителей. Если вам за рулем вдруг станет плохо или вы почувствуете недомогание, остановитесь, при необходимости обратитесь к врачу.