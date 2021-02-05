В Хакасии на два часа продлили режим работы предприятий общепита Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии продлили режим работы предприятий общепита. Послабление «антиковидных» решили ввести с учетом позиции регионального управления Роспотребнадзора по итогам штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на два часа продлят работу организаций общественного питания. Посетителей будут принимать не до 23:00, а до часу ночи. Разрешенное время работы: с 06:00 до 01:00. Требование 50-процентной заполняемости залов продолжает действовать.

Послабления также коснулись работы учреждений культуры и искусства. Теперь в библиотеках, музеях и кинотеатрах, а также фитнес-центрах наполняемость залов должна быть не больше 50 процентов, не 25, как было ранее.

Корректировки внесли в постановление правительства Хакасии о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил. Они вступят в силу с момента опубликования документа.