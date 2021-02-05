Масочный режим в автобусах проверили в Красноярске по жалобам горожан Фото: Мария ЛЕНЦ

Масочный режим в автобусах проверили в Красноярске по жалобам горожан. За последнюю неделю поступило несколько обращений на несоблюдение противоэпидемиологических мер в автобусах №№ 51, 58, и 88. Среди участников рейдов сотрудники департамента транспорта, полицейские, представители Общественной палаты и Роспотребнадзора.

За неправильное использование защитной маски инспекторы выносили предупреждение, а за ее отсутствие составляли административные протоколы на пассажиров, водителей и кондукторов. Кроме того, автобусы, в которых зафиксировали нарушения, снимали с линии. Уделили внимание наличию дозаторов с антисептиками в салонах, специальных наклеек с информацией по профилактике коронавируса.

- Ежедневно работают две группы контроля. Специалисты проверяют ситуации по обращению горожан, отправляясь в разные районы города на разные маршруты. Сегодня, 5 февраля, составили два протокола на пассажиров, один на водителя, пять автобусов сняли с линии из-за отсутствия масок у пассажиров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.